Rauchender Tourist auf Mallorca mit Bußgeld gemaßregelt

Die Lokalpolizei von Calvià im Südwesten von Mallorca ist am vergangenen Wochenende besonders umtriebig gewesen. In Magaluf wurde eigenen Angaben zufolge ein Urlauber mit einem Bußgeld belegt, der auf offener Straße rauchte, was momentan coronabedingt untersagt ist.

Insgesamt wurden umfangreiche Straßenkontrollen durchgeführt, während denen 45 Anzeigen erstattet wurden. Wurden etwa in Fahrzeugen Personen ohne Maske erwischt, die nicht zusammen wohnen, erhielten sie Anzeigen.

Mit Ärger müssen auch diverse Jugendliche zwischen 13 und 14 Jahren rechnen, die auf öffentlichen Plätzen Fußball spielten. Dies geschah etwa in Son Caliu, Palmanova oder auf dem Gelände der Agora-Schule. Kontakt-Sportarten sind momentan auf Mallorca streng verboten. (it)