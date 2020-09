Aktuelle Corona-Zahlen für Mallorca und Spanien

Die Regional-Regierung von Mallorca uind den Nachbarinseln hat am Dienstag für die vergangenen 24 Stunden 215 Neu-Ansteckungen mit Corona nach Madrid gemeldet.

Fünf weitere Personen sind der Krankheit den Informationen zufolge erlegen, die Gesamtzahl der Corona-Toten auf den Balearen beträgt mittlerweile 271. 489 zusätzliche Personen gelten als genesen. Damit erholten sich 8968 Menschen von der Krankheit.

Was die Zahl der in Krankenhäuser von Mallorca eingewiesenen Corona-Kranken angeht, so lag diese am Dienstag bei 265. In den Intensiv-Abteilungen befinden sich derzeit 59 Patienten. Zum Vergleich: Im März waren die knapp 180 Intensivbetten der Inseln fast komplett ausgelastet.

Momentan verfügen die Inseln über etwa 1000 Betten für Corona-Kranke und 200 Intensivbetten. Die Höchstzahl der Krankenhauseinlieferungen hatte auf dem Höhepunkt am 4. April auf den Inseln 592 betragen. Viele Personen, die momentan in Krankenhäusern liegern, befinden sich dort, weil sie zuhause nicht isoliert werden können.

Die spanische Zentralregierung gab die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner für die Inseln am Montag mit 34,54 an. Die 14-Tage-Inzidenz lag bei 146,16. (it)