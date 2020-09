Dritter Streiktag: Steine und Eier gegen Busse auf Mallorca geschleudert

Angesichts des dritten Streiktages der Stadtbusfahrer von Palma de Mallorca verlieren Bürger langsam die Nerven. Mehrere Steine und Eier seien gegen fünf Busse geschleudert worden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Dadurch habe es noch mehr Verspätungen als ohnehin schon gegeben.

Die Fahrer der EMT-Stadtbusse hatten am Montag einen unbefristeten Streik begonnen. Es gilt aber ein Mindestbetrieb von 30 Prozent. Wann der Ausstand wieder beendet wird, ist unklar. Die Busfahrer monieren unter anderem, dass zahlreiche Kollegen wegen der Coronakrise gar nicht arbeiten dürfen. Außerdem fordern sie die Wiederherstellung eingestellter Linien.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es an einigen Tagen stundenweise Warnstreiks gegeben. (it)