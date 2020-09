10.000 Euro bei Banküberfall in Alcúdia erbeutet

Drei unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen eine Bank in Alcúdia im Norden von Mallorca überfallen. Das Trio erbeutete 10.000 Euro und konnte unerkannt entkommen.

Bei der geschädigten Geldinstitut handelt es sich um die Bankia-Filiale am Paseo de la Mare de Déu. Zwei der Täter lenkten eine Angestellte mit angeblichen Problemen an einem Geldautomat ab, die dritte Person stahl das Geld, das sich in einer Schublade befand.

Alle drei Bankräuber befinden sich auf dr Flucht. Die Guardia Civil hat Ermittlungen aufgenommen.