Coronapositive in abgeriegelten Vierteln von Palma werden unangekündigt aufgesucht

In den wegen hoher Coronazahlen abgeriegelten und noch abzuriegelnden Vierteln von Palma de Mallorca werden positiv Getestete unangekündigt in ihren Wohnungen besucht, um ihre Quarantäne zu kontrollieren. Das meldete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Donnerstag unter Berufung auf das balearische Gesundheitsministerium.

Dabei sei herausgekommen, dass im seit der vergangenen Woche abgeriegelten Problemviertel Son Gotleu in 33 Prozent der Fälle keine positiv Getesteten in ihren Wohnungen angetroffen wurden.

Abgesehen von den Kontrollbesuchen werden die in den betroffenen Vierteln lebenden Menschen mit einer staatlichen Kampagne über die Coronapandemie aufgeklärt.

Ab Freitag 22 Uhr werden auch Teile der gutbürgerlichen "Barrios" Arxiduc, Plaza de Toros, Son Fortesa Sud und Son Oliva genauso strikt separat behandelt wie Son Gotleu, Can Capes, Son Canals und Soledat Nord. (it)