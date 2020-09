Rolex in Palma verzweifelt gesucht

Ein ungewöhnlicher Aushang zieht dieser Tage die Aufmerksamkeit der Passanten an der Straße 31 de Desembre in Palma de Mallorca auf sich. Auf dem Zettel, der an einer Straßenlaterne hängt, sucht ein Mann seine Rolex, er verspricht dem Finder 2500 Euro Belohnung. Was steckt dahinter?

Der US-Amerikaner Nicholas Woods schrieb den Aushang. Sein dreijähriger Sohn warf am 13. September die Armbanduhr vom Balkon. Seitdem ist das wertvolle Stück verschwunden. Die Rolex hat für den Künstler vor allem einen hohen emotionalen Wert.

Er bekam das Edelstahl-Modell 2017 von seinem Vater Kevin Woods kurz vor dessen Tod geschenkt. Dieser wiederum bekam die Uhr vor 40 Jahren von einem Mallorquiner, einem Freund aus Jugendtagen, überreicht.

Vater und Sohn kennen und kannten Mallorca seit ihren Kindertagen, beide wählten die Insel auch als Wohnsitz. Denn der Großvater war der Archäologe Daniel Woods, Direktor der Bryan-Stiftung und Leiter der Ausgrabungen in Pollentia. "Unsere ganze Familie war bei den Ausgrabungen dabei", erzählt Woods. Nun möchte er gern ein Stück mallorquinische Familiengeschichte zurückgewinnen. (cls)