350.000 Euro Drogengeld in Palma gefunden

Die Polizei hat in einem kleinen Lagerraum in der Calle Cala Morlanda in Palma 350.000 Euro Drogengeld sichergestellt. Es gehörte einer südamerikanischen Drogenbande, die am Dienstag auf Mallorca zerschlagen wurde.

In diesem Zusammenhang wurden bislang 18 Personen verhaftet. Zusätzlich stellte die Nationalpolizei 2,2 Kilo Kokain, 40 Kilo Marihuana, 60 Kilo Strecksubstanzen sowie eine Pistole sicher.

Den unscheinbaren Lagerraum hatten die Drogenhändler mit einer gepanzerten Tür gesichert. Zu Tarnung der Drogen und des Geldes standen eine Menge alter Möbel herum.