Aktuelle Corona-Zahlen für Mallorca und Spanien

Die Regional-Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat am Donnerstag, 17. September, für die vergangenen 24 Stunden 256 Neuansteckungen mit Corona (Mittwoch: ebenfalls 256) nach Madrid gemeldet.

Eine weitere Person ist der Krankheit den Informationen zufolge erlegen, die Gesamtzahl der Coronatoten auf den Balearen beträgt damit mittlerweile 276 (Mittwoch: 275). 395 zusätzliche Personen (Mittwoch: 346) gelten als genesen. Von ihnen hatten 25 in Krankenhäusern gelegen.

Die Zahl der Patienten, die mit einer Coronainfektion im Krankenhaus behandelt werden, am Donnerstag bei 239 (Mittwoch: 249). Auf den Intensivstationen befinden sich derzeit 58 Patienten. 5133 Personen werden in häuslicher Quarantäne versorgt. Zum Vergleich: Im März waren die knapp 180 Intensivbetten der Inseln fast komplett ausgelastet.

Momentan verfügen die Inseln über etwa 1000 Betten für Coronakranke und 200 Intensivbetten. Die Höchstzahl der Krankenhauseinlieferungen hatte auf dem Höhepunkt am 4. April auf den Inseln 592 betragen. Viele Personen, die momentan in Krankenhäusern liegen, befinden sich dort, weil sie zu Hause nicht isoliert werden können.

In Seniorenheimen sieht die Lage wie folgt aus: Insgesamt zählten am Donnerstag 248 Bewohner der Residenzen zu den "aktiven" Coronafällen (Mittwoch: 209), 94 von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden, die gleiche Zahl wie am Mittwoch. Seit Beginn der Pandemie starben auf den Balearen 121 Senioren, die in Altersheimen untergebracht waren, mit einer Coronainfektion.

Unter dem Gesundheitspersonal auf den Inseln gibt es derzeit 140 aktive Fälle (einer weniger als am Vortag), 275 Mitarbeiter im Gesundheitssektor (6 weniger als am Vortag) stehen unter Beobachtung, da sie engen Kontakt zu Infizierten gehabt haben.

Die spanische Zentralregierung gab die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner für die Inseln am Mittwoch mit 41,41 an (Dienstag: 44,11). Diese Angaben waren zuletzt aber in die Kritik geraten, da wegen Verzögerungen und Übertragungsproblemen zu wenig Fälle in die Statistik in Madrid fließen. Zutreffender ist nach Angaben der Balearen-Regierung die 14-Tage-Inzidenz, die am Mittwoch bei 136,15 lag. (Dienstag: 146,42).