Polizei rückt mit Großaufgebot in weitere abgeriegelte Viertel von Palma ein

Die Polizei ist am späten Freitagabend um Punkt 21.59 Uhr mit einem Großaufgebot in weitere besonders stark von Corona betroffene Viertel von Palma de Mallorca eingerückt. Langsam bewegten sich Motorräder und Autos mit Blaulicht in einer generalstabsmäßig vorbereiteten Aktion durch die Straßen. Es wurde überprüft, dass nach 22 Uhr keine Bars und Restaurants mehr geöffnet waren und dass die Einwohner sich ab dann in ihren Wohnungen befanden.

Die Polizisten wiesen einige noch auf den Straßen befindliche Bürger an, sofort nach Hause zu gehen, um Bußgelder zu vermeiden.

Betroffen von der Abriegelungsmaßnahme ist der Stadtteil Arquitecte Bennassar, konkreter gesagt Teile von Arxiduc nördlich des runden Platzes mit dem Obelisken sowie Teile von Son Oliva und Plaza de Toros. Desweiteren gelten die gleichen Restriktionen für den an der Ringautobahn gelegenen Stadtteil Son Fortesa Sud. Bereits seit einer Woche ist das Problemviertel Son Gotleu samt drei angrenzenden "Barrios" abgeriegelt.

Tagsüber dürfen sich die Menschen zwar auf den Straßen bewegen, sie dürfen aber die Gegend nicht verlassen. Tun sie es trotzdem, drohen ihnen hohe Bußgelder.

Die Corona-Inzidenz in dem nun abgeriegelten Bereich von Palma war zuletzt höher als in Son Gotleu. (it)