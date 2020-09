Verschwundener ausländischer Wanderer auf Mallorca geortet

Die Guardia Civil hat im Raum Pollença im Norden von Mallorca unter anderem mit einem Helikopter einen Wanderer aufgespürt, von dem seit Freitag jede Spur fehlte. Er hatte nach offiziellen Angaben vor, dort eine Fotoserie anzufetigen. Vor allem die Ruine Castell del Rei wollte er ablichten.

Es handelt sich Polizeiangaben zufolge um einen 43-jährigen Ausländer, einen erfahrenen Wanderer. Er war am Freitagnachmittag mit dem Auto zu seinem Zielort in der Nähe der Cala San Vicenç gefahren. Dann wanderte er anderthalb Stunden. Um 21 Uhr mailte er einige Fotos an seine Frau. Im Hintergrund sind Lichter zu sehen, womöglich Port de Pollença.

Als die Gattin nichts mehr von ihm hörte, versuchte sie den Mann anzurufen, doch vergeblich. Danach alarmierte sie die Polizei. Am Sonntag erreichte die Guardia Civil dann ein Notruf des Mannes. (it)