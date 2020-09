Auffallend warmer und feuchter Herbst für Mallorca vorausgesagt

Angesichts des bevorstehenden Herbstanfangs hat der spanische Wetterdienst Aemet eine Prognose gewagt. Die Durchschnittstemperatur werde sehr wahrscheinlich über den üblichen 15 Grad liegen, sagte die Aemet-Balearen-Chefin María José Guerrero. Hinzu kämen mehr Regenfälle als üblich.

Was den ablaufenden Sommer angeht, so war dieser heißer als üblich, wie Guerrero betonte. Die Temperaturen hätten 0,8 Grad über dem Durchschnitt gelegen, im Juli und August sogar 1,1 bzw. 1 Grad. Anfang August war es am heißesten gewesen.

Auch die Zahl auffallend warmer Nächte war in diesem Sommer höher als in vorherigen Jahren. (it)