Polizei nimmt drei Lammdiebe auf Mallorca fest

Die Nationalpolizei hat auf Mallorca drei junge Männer festgenommen. Sie wurden auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie versuchten, von einem Bauernhof in Son Ferriol ein Lamm zu stehlen.

Ein 19- und zwei 20-Jährige waren am Sonntag in den frühen Morgenstunden über eine Mauer geklettert, um in das Gehöft einzusteigen. Ein Mitarbeiter bemerkte Lärm und entdeckte das Trio mit dem Lamm. Er nahm die Verfolgung auf und konnte das Tier wieder an sich nehmen. Auf dem Hof waren bereits zuvor Tiere entwendet worden.

Die Diebe flüchteten in einem weißen Fahrzeug, mit dem sie kurze Zeit später einen Unfall bauten und rannten weg. Es handelte sich dabei um einen Firmenwagen, so dass die Polizisten die Männer identifizieren konnte. (cls)