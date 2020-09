Nach Abriegelung keine neuen Coronafälle mehr in Son Gotleu

Die Restriktionen im Problemviertel Son Gotleu in Palma de Mallorca scheinen zu funktionieren. Seit dem 17. September, als die Gegend abgeriegelt wurde, seien dort keine Coronafälle mehr registriert worden, sagte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Dienstag. Die Inzidenz auf 100.000 Einwohner sei dort um die Hälfte zurückgegangen, nämlich von 294 auf 145.

Son Gotleu, Can Capes, Son Canals und La Soledat Nord waren die die ersten Viertel von Palma, die abgeriegelt worden waren, um dem Corona-Geschehen dort Herr zu werden. Danach folgten in der vergangenen Woche weitere Gegenden, nämlich Teile von Arxiduc, Son Oliva und Plaza de los Toros sowie das gesamte "Barrio" Son Fortesa Sud.

Ähnlich wie in Palma de Mallorca will man jetzt auch in Madrid die Ansteckungszahlen nach unten bekommen. (it)