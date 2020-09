Wärme und Regen bringen Mückenplage nach Mallorca

Dank Regen und Wärme vermehren sich Stech- und Tigermücken zurzeit bestens auf Mallorca. Die Schädlingsbekämpfer der Stadt Palma sind im Dauereinsatz.

In Pla de Sant Jordi, Ses Fontanelles und vor allem in Stadtvierteln wie Les Meravelles haben sie in den vergangenen Wochen ihre Arbeit intensiviert. Viele Anwohner hatten sich bei der Verwaltung gemeldet, weil sie Tigermücken gesichtet hatten.

"Bürger sollten zurzeit unbedingt darauf achten, dass sich kein Wasser in ihren Gärten oder Blumentöpfen ansammelt", mahnte der Generaldirektor für Gesundheit und Verbraucherangelegenheiten, Joaquín de María.

Die aktuelle Plage wurde durch die Regenfälle zu Beginn des Monats hervorgerufen. "Dann legen Insekten ihre Larven ab und vermehren sich", erklärte de María. Die Tigermücke brütet auch in flachem Wasser, so dass sie häufig auch in Gärten anzutreffen ist.