Polizei räumt von Obdachlosen besetzten Park in Palma

Die Polizei hat am Dienstag in einem Park in Palma de Mallorca die Habseligkeiten und Bretterbuden mehrerer Obdachloser weggeräumt. Im Parc dels Ceibos hatten sich in den vergangenen Wochen bis zu 30 Wohnungslose niedergelassen. Das auch Pocoyo-Park genannte Areal befindet sich unweit des Meers und des Clubs Anima Beach.

Auf diesem Gelände soll ein neues öffentliches Gebäude entstehen, nämlich das städtische Innovationsinstituit. Das kann jedoch erst passieren, wenn das Areal völlig geräumt sein wird.

Angesichts der Coronakrise hat sich die Zahl der Obdachlosen in Palma de Mallorca in den vergangenen Wochen und Monaten erhöht. Nicht nur im Pocoyo-Park, sondern auch in Teilen des Riera-Parks wurden solche Personen gesichtet. (it)