Pharma-Unternehmer kauft Rafael-Nadal-Yacht

In den vergangenen Wochen verkündeten diverse Medien, dass die auf Mallorca bekannte Familie Fierro die alte Yacht von Tennisheld Rafael Nadal gekauft hat. Dem ist aber nicht so.

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ist der Käufer der "Beethoven" in Wahrheit der Pharma-Unternehmer Juan Matji de Aroca ("Cantabria Labs"). Der 57-Jährige lebt in Madrid, hat aber auch eine Sommerresidenz in Portocolom auf Mallorca. Im dortigen Hafen wird die ehemalige Nadal-Yacht, nach einem Winteraufenthalt in Alicante, künftig liegen.

Rafael Nadal hatte das 23 Meter lange Boot 2016 gekauft. Seit Juni dieses Jahres nennt der Sportler aber einen Katamaran mit dem Namen "Great White" sein Eigen, daher stand die "Beethoven" zum Verkauf.