Finca-Besitzer ersticht mutmaßlichen Einbrecher in Inca

Eine Bluttat hat die Stadt Inca auf Mallorca erschüttert. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ist dort am Donnerstagabend ein Mann erstochen worden. Offenbar handelt es sich um einen Einbrecher, der mit zwei weiteren Personen auf ein Finca-Gelände eindringen und dort Marihuana entwenden wollte.

Wie "Ultima Hora" berichtet, näherten sich die drei Personen mit Einbruch der Dunkelheit dem Anwesen am Camí den Can Boqueta und betraten das Gelände, das sie offenbar für leerstehend hielten. Jedoch entdeckte der Besitzer der Finca die Eindringlinge und es kam zum Streit, infolge dessen der Hausherr einen der Einbrecher erstach. Der Mann erlitt schwere Wunden an Bauch und Brust und verblutete schließlich.

Ein weiterer Einbrecher wurde verletzt, der dritte konnte entkommen, jedoch wenig später festgenommen werden. Auch der Hausbesitzer wurde vorläufig und bis zur Klärung der genauen Tatumstände festgesetzt. (red)