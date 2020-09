Großaktion der Polizei in Nachtlokalen auch in Santa Catalina und an der Playa de Palma

Ungeachtet der anhaltend hohen Zahl von Corona-Ansteckungen auf Mallorca haben Menschen in Partygegenden wie Santa Catalina, an der Playa de Palma oder Gomila am Wochenende kräftig gefeiert. Deswegen griff die Polizei in den Nächten zum Samstag und Sonntag mit einem Großaufgebot ein.

Lokal- und Nationalpolizisten betraten vor allem Bars. Nach offziellen Angaben wurden in 39 Etablissements auch in den Problemvierteln La Soledat und Son Gotleu sowie im historischen Zentrum mehr als 500 Personen identifiziert, 142 Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln wurden eingeleitet.

Die Ordnungshüter griffen vor allem in zu vollen Lokalen ein oder in Bars, die spät nachts verbotenerweise geöffnet hatten. Auch Drogen wurden gefunden, ein Schwede wurde mit drei Tüten Kokain aufgespürt und abgeführt.

Wegen der Coronakrise dürfen Diskotheken auf Mallorca schon seit August nicht öffnen, auch Nachtbars müssen geschlossen bleiben. Restaurants und andere Verzehrbetriebe dürfen Gäste nur bis 0 Uhr enpfangen und müssen um 1 Uhr zumachen. (it)