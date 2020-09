Sommer fast ganz ohne Quallen auf Mallorca

Im abgelaufenen Sommer sind vor den Stränden von Mallorca und den Nachbarinseln erheblich weniger Quallen gezählt worden als in den vergangenen Jahren. Das teilte die Regional-Regierung mit. Vor allem die Feuerqualle "Pelagia Noctiluca", von der sich in den vergangenen Jahren viele Badegäste belästigt gefühlt hatten, tauchte diesmal so gut wie gar nicht auf.

Man wisse nicht, warum das so sei, hieß es weiter. Die Quallen werden normalerweise durch Stürme oder andere Wetterphänomene an die Küsten Mallorcas gespült. Seit 2014 verfügen die Balearen über ein Beobachtungssystem.

Am häufigsten finden sich Quallen vor der Küste der Serra de Tramuntana, vor dem Naturpark Mondragó und vor Sant Elm, dem westlichsten Ort der Insel. 2018 hatten die gefährlichen Portugiesischen Galeeren auch auf Mallorca für Unruhe gesorgt. (it)