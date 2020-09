Palma-Aquarium macht erstmals vorübergehend zu

Das bei Urlaubern so beliebte Palma-Aquarium in Can Pastilla in Palma de Mallorca muss erstmals seit der Eröffnung im Jahr 2007 vorübergehend schließen. Seit Montag werden keine Besucher mehr hereingelassen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Eigentlich gehörte es zum Konzept der Einrichtung, 365 Tage im Jahr zugänglich zu sein.

Grund für die vorübergehende Schließung sind coronabedingt ausbleibende Besucher. Bereits in den vergangenen Wochen hatte das Palma-Aquarium nur noch am Wochenende auf.



Man werde sich nunmehr ganz auf die Pflege der etwa 700 vertretenen Tiere konzentrieren sowie auf Meeresschutz-Projekte und ein Programm zur Reproduktion von Korallen vorantreiben, hieß es weiter. (it)