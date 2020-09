Feuer zerstört Fahrzeuge in Busdepot in Andratx

So brannte das Busdepot. Foto: Youtube: Ultima Hora

Mehrere Fahrzeuge in einem Busedpot in Andratx im Südwesten von Mallorca sind am Montag gegen 10.41 Uhr bei einem Feuer ein Raub der Flammen geworden. Auch die Halle wurde beschädigt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zwei Personen wurden mit leichten Rauchvergiftungen in ein Gesundheitszentrum gebracht. die Ambulanz gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwachen Calvià und Llucmajor benötigten etwa zwei Stunden, um die Flammen zu löschen.

Das Busdepot der Firma Autocares Pujol Palmer befindet sich unweit vom Rathaus von Andratx. Die Brandursache ist noch ungeklärt. (it)