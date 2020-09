Corona-Fälle gehen in den bevölkerungsreichsten Orten auf Mallorca zurück

Die Ansteckungen mit Corona gehen in den am dichtesten bevölkerten Orten auf Mallorca leicht zurück. Das geht aus neuen Angaben der Balearen-Regierung hervor. Sowohl in Llucmajor, als auch in Calvià, Sóller, Manacor und Inca wurden weniger Fälle registriert. In Calvià ging es um 14 auf 102 zurück, in Sóller um 17 auf 80, in Manacor um 4 auf 59 und in Llucmajor um einen Fall auf 103.

Auch in folgenden anderen Dörfern gehen die Zahlen nach unten: Sa Pobla (neun Fälle weniger), Alcúdia (minus 4), Pollença (minus 1), Muro (minus 9), Santanyí (minus 4), Santa Maria (minus 5), Santa Margalida (minus 6), Bunyola (minus 3), Sineu (minus 2), Artà (minus 2), Sant Llorenç (minus 1), Lubí (minus 4), Ariany (minus 2) und Selva (minus 3).

Dass die Lage weiter angespannt auf Mallorca ist, zeigt das Beispiel Palma: Dort wurden jetzt 1425 aktive Fälle gemeldet, 4,7 Prozent mehr als in der vergangenen Woche, und das trotz der weiterhin bestehenden Restriktionen in acht Vierteln.

Auch in anderen Orten steigen die Coronazahlen, und zwar in Capdepera (3 mehr), Montuïri (4 mehr), Felanitx (3 mehr), Binissalem (4 mehr), Alaró (2 mehr), Algaida (5 mehr), Andratx (2 mehr), Campos (2 mehr), Porreres (4 mehr), Valldemossa (1 mehr), Lloseta (4 mehr), Campanet (1 mehr), Ses Salines (1 mehr) und Banyalbufar (1 mehr). (it)