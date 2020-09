Mitarbeiter bemängeln hygienische Probleme in Seniorenheim auf Mallorca

In den besonders von Corona beroffenen Seniorenheimen auf Mallorca scheint nicht alles zum Besten zu stehen. Mitarbeiter einer jüngst von der Balearen-Regierung übernommenen Residenz in Inca monierten im Autonomie-Radiokanal IB3, dass sie nur unzureichend mit Masken ausgestattet würden.

Außerdem seien die Handschuhe von schlechter Qualität, weil sie schnell kaputtgingen. Auch würden wiederverwendbare Plastikumhänge benutzt. Das entspreche nicht den Vorgaben des Anti-Corona-Protokolls, so die Mitarbeiter.

In den vergangenen Wochen hatte es vermehrt Corona-Ansteckungen in Seniorenheimen der Insel gegeben. Am schlimmsten betroffen ist die Residenz "Bell Entorn" in Sóller, auch in "La Bonanova" in Palma gab es Probleme. Hinzu kam zuletzt das Seniorenheim in Inca, wo die Bescháftigten sich jetzt äußerten. (it)