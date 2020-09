Intensivbetten auf Mallorca nur zu 54 Prozent belegt

Die Intensivstationen in den Krankenhäusern auf Mallorca und den Nachbarinseln sind lediglich zu etwas mehr als der Hälfte belegt. Es handele sich um 54 Prozent, sagte Landes-Gesundheitsministerin Patricia Gómez im Balearen-Parlament bei einer Debatte über das Corona-Management der weiter andauernden zweiten Welle.

Man sei in dieser Hinsicht so gut wie kaum eine andere Autonomieregion in Spanien aufgestellt.

Momentan gibt es 200 Intensivbetten auf den Inseln. Hinzu kommen 1000 weitere Betten für Coronakranke. Die Höchstzahl der Krankenhauseinlieferungen hatte auf dem Höhepunkt der Coronakrise am 4. April 592 betragen. (it)