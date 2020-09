Deutscher Reiseverband startet Kampagne gegen geplante Fünf-Tage-Quarantäne

Der Deutsche Reiseverband DRV macht in einer neuen Kampagne in den sozialen Medien Front gegen das Vorhaben der deutschen Regierung, Einreisende aus Risikogebieten wie Mallorca ab dem 15. Oktober oder 1. November eine fünftägige Quarantäne abzuverlangen. Das Motto lautet: "Coronatest statt Stubenarrest".

Norbert Fiebig, Präsident des DRV äußerte dazu: "Wir brauchen keine verordnete Zwangsquarantäne. Was wir brauchen, ist eine Ausweitung der Tests."

Sollte die Änderung der Einreiseregelung bereits am 15. Oktober in Kraft treten, fiele sie mitten in die Herbstferien vieler Bundesländer. Bislang ist es so, dass man nach der Ankunft in Deutschland eine sogenannte Aussteigekarte abgeben muss und spätestens nach 72 Stunden einen Corona-Test zu machen hat.

DRV-Chef Fiebig sagte: "Die Zwangsquarantäne ist unverhältnismäßig. Das ist der falsche Weg und sie führt die Reisewirtschaft auf direktem Weg in einen zweiten Lockdown. Mit dem zielgenauen Einsatz von Tests bei der Einreise nach Deutschland lässt sich die Einschleppung des Coronavirus wirksam unterbinden. Im Gegensatz zum nicht zu kontrollierenden Wegsperren von Reisenden sorgen Tests für eine adäquate Risikominimierung. Unsere Losung lautet: Test statt Quarantäne."