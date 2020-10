Palma de Mallorca deutlich unter neuen Lockdown-Grenzwerten

Der Hauptstadt von Mallorca droht nicht ein Lockdown wie anderen spanischen Städten. Die von der Zentralregierung am Mittwoch präsentierten Richtwerte für Kommunen über 100.000 Einwohner liegen deutlich darüber.

Ein Lockdown muss dekretiert werden, wenn mehr als 500 positiv getestete Personen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen registriert wurden. Bei Palma liegt dieser Wert jedoch derzeit bei 205,98. Außerdem ist er seit 16 Tagen im Sinken begriffen.

Auch die Positivitätsrate, die im Lockdown-Fall bei über 10 Prozent liegen muss, befindet sich in Palma nach Angaben des Landes-Gesundheitsministeriums deutlich darunter, und zwar bei 3,99 Prozent. Ein weiteres Kriterium ist die Auslastung der Intensivstationen. Während Madrid einen Richtwert von 35 Prozent fixiert hat, liegt er in Palma bei 24,1 Prozent. (it)