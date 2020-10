Neuer Corona-Hotspot auf Mallorca kristallisiert sich heraus

Die Gemeinde Sóller im Nordwesten von Mallorca ist jetzt nach Palma der Ort auf Mallorca mit den meisten Corona-Infizierten. Das teilte das balearische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. 108 Personen wurden dort positiv getestet, das sind 35 Prozent mehr als am vergangenen Sonntag. In Sóller, Einwohnerzahl: 13.705, Stand 2019, befindet sich das Seniorenheim "Bell Entorn", das besonders stark von dem Virus betroffen ist. Der malerische Ort überholte damit Llucmajor, Calvià und Marratxí.

Anders als in Sóller gehen die Ansteckungen in 25 Ortschaften Mallorcas kontinuierlich zurück. Es handelt sich um Llucmajor (minus 25), Calvià (minus 25), Marratxí (minus 16), Manacor (minus 2), Capdepera (minus 3), Sa Pobla (minus 8), Alcúdia (minus 1), Felanitx (minus 5), Pollença (minus 3), Sant Joan (minus 1), Alaró (minus 2), Santanyí (minus 1), Algaida (minus 3), Santa Maria (minus 2), Muro (minus 5), Andratx (minus 3), Porreres (minus 1), Santa Margalida (minus 5), Artà (minus 2), Sineu (minus 4), Sant Llorenç (minus 2), Consell (minus 2), Ses Salines (minus 1) y Deià (minus 1). Auch in Palma ging die Zahl der Fälle zurück.

Neben Sóller gingen die Fallzahlen in folgenden Orten nach oben: Inca (23 mehr), Montuïri (1 mehr), Campos (12 mehr), Son Servera (1 mehr), Esporles (2 mehr), Lloseta (1 mehr), Ariany (1 mehr), Puigpunyent (1 mehr) und Costitx (1 mehr).

Folgende Orte sind coronafrei: Maria de la Salut, Búger, Mancor de la Vall, Lloret, Petra, Escorca, Estellencs und Fornalutx.