Erste Weihnachtslichter werden in Palma de Mallorca aufgehängt

In Palma de Mallorca haben Mitarbeiter der Stadt bereits jetzt damit begonnen, die ersten Weihnachtslichter anzubringen. Vor der Kirche von San Nicolás etwa schritten die Beschäftigten am Freitag zur Tat. In den kommenden Monaten sollen die Girlanden und sonstigen Lichtkörper das gesamte Zentrum und auch einige angrenzende Gegenden erhellen.

Ende November wird die Beleuchtung seit Jahren feierlich vom Bürgermeister angeknipst. Dieses Massenritual soll aber dieses Jahr wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Größe stattfinden. Veranstaltungen soll es aber dennoch geben

Die Beleuchtung lässt sich die Stadt diesmal 96.000 Euro kosten. (it)