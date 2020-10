Lockdown endet in Brennpunktviertel von Palma de Mallorca, Lockerungen im Nachbarviertel

Der lokale Lockdown im Stadtteil Son Gotleu in Palma de Mallorca wird am Samstag um 22 Uhr nach drei Wochen aufgehoben. Das bestätigte die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez am Freitag. Die guten Ergebnisse der deutlich um 79 Prozent gesunkenen Neuansteckungen ermöglicht diesen Schritt.

Im benachbarten Viertel Arquitecte Bennàssar, zu dem die Bezirke Arxiduc, Plaza de Toros, Son Fortesa Sud und Teile von Son Oliva gehören, das seit zwei Wochen wegen hoher Corona-Fallzahlen ebenfalls im lokalen Lockdown ist, wird es Lockerungen geben, aber noch keine vollständige Aufhebung der Beschränkungen. Einige Restriktionen wie die Schließung von Lokalen um 22 Uhr, sollen weitere sieben Tage gelten.

Die Corona-Inzidenz sei zwar in den vergangenen Wochen gesunken, allerdings noch nicht so stark wie nötig, um zur Normalität zurückzukehren, so die Gesundheitsministerin. (dk)

Der lokale Lockdown im Stadtteil rund um das Gesundheitszentrum Arquitecte Bennazar wird aufgelockert, aber noch nicht vollständig aufgelöst. Die Bewohner dürfen ab Freitag, 22 Uhr das betroffene Gelände verlassen und betreten.