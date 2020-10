Belgier beim Ausladen von 14 Kilo Kokain auf Mallorca festgenommen

Die Guardia Civil hat auf Mallorca einen 67-jährigen Mann in Port d'Alcúdia festgenommen. Der Belgier hatte zuvor 14,3 Kilo Kokain in ein Auto umgeladen, nachdem er zuvor auf einem Boot eingetroffen war. Das berichtete die spanische Tageszeitung Ultima Hora am Samstag.

Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer Routinekontrolle, als Zivilgardisten mit einem auf Drogen abgerichteten Spürhund durch den Hafen patroullierten. Als der Vierbeiner plötzlich anschlug, nahmen die Beamten das Auto unter die Lupe. Mit einer speziellen Endoskopkamera, die auch in engste Spalten vordringen kann, entdeckten sie einen doppelten Boden in dem Fahrzeug und stießen dort auf die illegale Fracht.

Nach und nach kamen mehrere Pakete mit Kokain ans Tageslicht. Dann klickten die Handschellen. An welchem Tag die Festnahme genau erfolgte, wurde nicht mitgeteilt.