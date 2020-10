Mallorca-Regierung übernimmt erneut Heim auf Mallorca wegen Corona

Erneut ist auf Mallorca ein öffentlich betriebenes Heim wegen unkontrolliert sich ausbreitender Corona-Fälle von der Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln vorzeitig übernommen worden. Diesmal trifft es nach Medienberichten vom Montag die Residenz "Patronat Joan XXIII" in Inca. Hier werden schwer behinderte Menschen aufgenommen.

In den vergangenen Wochen waren auf der Insel in mehreren Seniorenheimen Corona-Ausbrüche festgestellt worden. Es handelte sich um die Residenz "Bell Entorn" in Sóller, ein Heim in Inca und die Einrichtung "La Bonanova" in Palma.

Was das jetzt übernommene Behindertenheim anbelangt, so wurden 17 der 19 dort lebenden Personen positiv getestet. Auch vier der 23 Mitarbeiter haben Corona. Niemand weist bislang Symptome auf. (it)