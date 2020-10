Mallorca hat einen neuen Corona-Hotspot

Die Stadt Inca im Nordwesten von Mallorca hat inzwischen die meisten Corona-Infizierten nach Palma. 111 Fälle gibt es dort, wie das balearische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Das liegt daran, dass dort besonders viele Fälle in einem Behindertenheim registriert wurden. Der noch vor einer Woche auf Rang 2 rangierende Ort Sóller wurde damit abgelöst. Hier gibt es 99 Fälle.

Insgesamt gehen mittlerweile die Fälle in 21 Orten zurück. In 20 sind sie in den vergangenen Tagen gleich geblieben, in zwölf gestiegen.

Als coronafrei gelten folgende Orte: Búger, Mancor de la Vall, Lloret de Vistalegre, Petra, Escorca, Estellencs, Fornalutx und aktuell auch Santa Eugènia. (it)