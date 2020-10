Wo die meisten Corona-Toten auf Mallorca zu beklagen sind

Die meisten Corona-Toten auf Mallorca sind in größeren Gemeinden und in Seniorenheimen zu beklagen. Erwartungsgemäß weist Palma laut dem balearischen Gesundheitsministerium mit 184 die höchste Totenzahl auf. Auf Platz 2 folgt Calvià mit 21 Verstorbenen vor Sóller mit 9 und Manacor sowie Sant Joan mit je 8.

158 der inzwischen 316 der Krankheit erlegenen Personen lebten in Seniorenheimen, viele von ihnen starben dort während der noch andauernden zweiten Welle.

Betroffen von Ausbrüchen waren und sind weiterhin Residenzen in Sóller und Palma (La Bonanova). Auch in einem Seniorenheim in Montuïri gab es Todesfälle zu beklagen, weswegen dieses Dorf in der Statistik mit 7 Toten relativ weit oben platziert ist. (it)