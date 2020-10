Mallorca von Menorca aus am Montag klar zu erkennen

In Ciutadella, Hafenstadt auf Menorca, hat sich am frühen Montagabend ein seltenes Lichtspektakel ereignet. Die Umrisse von Mallorca waren bei untergehender Sonne klar erkennbar, was angesichts der großen Entfernung nur selten der Fall ist. Die Distanz zwischen den beiden Inseln beträgt dort 63 Kilometer.

Solche Ausblicke sind nur möglich, wenn die Atmosphäre besonders sauber ist. Das passiert manchmal nach Regenfällen.

Dann gelingen immer mal wieder auch Fotos von Mallorca von Barcelona aus, das mit über 200 Kilometern noch viel weiter entfernt liegt. (it)