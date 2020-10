Drastischer Temperatursturz auf Mallorca erwartet

Die warmen Oktobertage auf Mallorca neigen sich dem Ende entgegen. Eine Kaltfront lässt laut dem Wetterdienst Aemet ab Samstagnachmittag die Temperaturen in den Keller gehen. Zunächst wird es ab dem Nachmittag jenes Tages zum Teil ergiebig regnen.

Am Sonntag sacken dann die Werte von 25 auf nur noch 16 bis 18 Grad. Nachts soll es sogar auf nur noch 9 bis 12 Grad heruntergehen.

Dieser Wettersturz geht nicht wie an den beiden vergangenen Wochenenden mit starkem Wind oder gar Sturm einher.

Das zu erwartende Wetter ähnelt laut Aemet eher dem, was manchmal im November üblich ist, als dem Monat Oktober. Am Montag, dem Kolumbustag, soll es weiterhin regnen. (it)