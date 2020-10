TV-Tipp: Die verborgenen Schätze von Gran Canaria

Das Format „Wunderschön!” führt den TV-Zuschauer am Sonntag, 11. Oktober, um 12.45 Uhr im WDR nach Gran Canaria. Moderatorin Andrea Grießmann will die verborgenen Schätze des Eilands finden und macht sich auf die Suche nach einem Gran Canaria abseits der Klischees: Sie wandert durch das „Tal der 1000 Palmen” – der Blick vom Aussichtspunkt El Ingenio auf die fruchtbare Landschaft inmitten der bizarren Bergwelt lässt Vorstellungen vom Paradies aufkommen –, feiert mit Einheimischen das Mandelblütenfest, besucht den Bauernmarkt im Bergdörfchen Agüimes, bewundert in Teror die historischen Häuser und besichtigt im Tal von Agaete eine Kaffeeplantage.

Andrea Grießmann taucht außerdem auch noch ein in das quirlige Leben der Inselhauptstadt Las Palmas. Am kilometerlangen Stadtstrand „Las Canteras” trifft sie auf eine Gruppe, die den „Lucha canaria” trainiert, den kanarischen Ringkampf. Im historischen Stadtteil Vegueta besucht sie eines der schönsten Häuser Las Palmas: die Casa Colón, das Haus des Kolumbus. Abends geht sie auf Tapas-Tour.

Und sogar in Playa del Inglés entdeckt Grießmann Orte der Ruhe ...