Sturmlauf gegen geplanten Beachclub im Norden von Mallorca

In Alcúdia im Norden von Mallorca regt sich Unmut über einen Beachclub, der an dem Strand namens "Corral d'en Bennàssar" errichtet werden soll. Anwohner und politische Parteien beschlossen, die Gemeindeverwaltung bei deren ablehnender Haltung zu unterstützen. Einige Protestler versammelten sich am Donnerstag an einem Maschinengewehrnest aus dem Bürgerkrieg, das zu einem Restaurant umgebaut werden soll.

Das Beachclub-Projekt war bereits im April 2019 der spanischen Küstenschutzbehörde vorgelegt worden. Die Gegner argumentieren, dass dieses Vorhaben der Firma Bacarès nicht in die Landschaft passe. Bürgermeisterin Barbara Rebassa (Sozialisten) sagte, dass die Gemeinde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen werde, um das Projekt zu verhindern. Unterstützt wird sie von der gesamten konservativen Opposition.

Am Strand "Corral d'en Bennàssar" befinden sich vor allem Zweit-Immobilien von Familien aus Sa Pobla und Inca. (it)