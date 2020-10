Lokale an Schinken- und Bierstraße an der Playa de Palma dürfen wieder öffnen

Die Bars und Restaurants an der Schinken- und der Bierstraße an der Playa de Palma und im Bereich Punta Ballena in Magaluf dürfen ab dem 15. Oktober wieder öffnen. Das sagte Gesundheitsexpertin der Balearenregierung, Maria Frontera, am Freitag. Die Betreiber müssen aber wie die sämtlicher anderer Lokale um 1 Uhr nachts zumachen. Diskotheken bleiben in diesen Vergnügungsgegenden wie auch überall sonst weiterhin dicht.

Das Aus für die Gast-Aktivitäten auf der Schinken- und der Bierstraße war im Juli angesichts aus dem Ruder laufender Festivitäten angeordnet worden.

Die generelle coronabedingte Schließung des gesamten Nachtlebens bleibt auf Mallorca und den Nachbarinseln weitere zwei Wochen bestehen, wie Maria Frontera ausführte. Seit dem Sommer geht in diesem Bereich nichts mehr, der Diskothekenbetrieb auf Mallorca läuft sogar seit März nicht.

Eine weitere Lockerung ist die Wiedereröffnung von Kinderspielplätzen auf der Nachbarinsel Menorca. Das allerdings gilt nicht für Mallorca und die anderen Inseln. (it)