In diesem Gesundheitsbezirk ist die Corona-Inzidenz auf Mallorca am höchsten

Die dem nahe Portitxol befindlihen Gesundheitszentrum "Emili Darder" zugeordnete Gegend in Palma weist mallorcaweit die meisten Corona-Fälle auf. Die 14-Tages-Inzidenz auf 1000 Einwohner beträgt dort nach einer Mitteilung des Landes-Gesundheitsministeriums vom Freitag 3,13. Noch vor wenigen Tagen hatte sie nur bei 1,66 gelegen.

Übertroffen wird diese Gegend nur von zwei Gesundheitsbezirken auf Ibiza. Zum Gesundheitszenrum Emili Darder gehört der soziale Brennpunkt Nou Llevant, wo viele Menschen in sehr beengten Verhältnissen leben.

Nichtsdestotrotz sinkt die Corona-Inzidenz balearenweit den Angaben zufolge in den meisten Gesundheitsbezirken, nämlich in 44. Die Lage verschlechterte sich dagegen in 14 Zonen.

In der Statistik fällt auch Inca auf, wo sich die Corona-Inzidenz auf 2,33 Fälle pro 1000 Einwohner erhöht hat. Das liegt an Ausbrüchen in einer Senioren- und einer Behindertenresidenz. Verbessert hat sich Situation in Sóller, wo es von 7,77 auf 2,83 zurückging. (it)