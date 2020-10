Eilantrag gegen geplante Pflicht-Quarantäne in Deutschland abgelehnt

Das Verwaltungsgericht Schleswig hat einen Eilantrag zur Überprüfung der für Einreisende aus ausländischen Risikogebieten geplanten Pflicht-Quarantäne abgelehnt. Das meldeten mehrere deutsche Medien. Eine Begründung wurde nicht genannt.

Den Chef des Türkei-Reisespezialisten Bentour Deniz Ugur hatte es geärgert, dass es so eine Maßnahme für Einresende aus Gegenden wie Mallorca, aber nicht aus inländischen Risikogebieten wie beispielsweise Frankfurt am Main geben soll.

Der Touristik-Unternehmer argumentierte, dass dies eine unverhältnismäßige Einschränkung der Reisenden sei.

Für Einreisende aus ausländischen Risikogebieten soll ab dem 15. Oktober oder später eine verschärfte Einreiseregelung gelten. Sie müssen sich in Quarantäne begeben und frühestens am fünften Tag einen Coronatest machen. (it)