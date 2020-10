Temperatursturz um mehr als 5 Grad auf Mallorca

Auf Mallorca sind die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag deutlich zurückgegangen. Während am Samstag noch 25 Grad erreicht wurden, so blieb es am Sonntag laut dem Wetterdienst Aemet bei nur noch 19 Grad.

Örtlich gab es auch ergiebige Regenfälle. Diese fielen besonders heftig im Insel-Nordosten aus. Am Leuchtturm von Cala Rajada gingen innerhalb von 24 Stunden 56,2 Liter auf den Quadratmeter nieder. In Muro waren es 29,6 und in Pollença 28 Liter. Woanders jedoch, etwa in Palma, regnete es bis Sonntagvormittag nicht viel.

Bereits am Montag steigen die Temperaturen wieder leicht, am Dienstag sind wieder 23 Grad drin. Zunehmend setzt sich bei teils schwachem und teils mäßigen Wind die Sonne durch. (it)