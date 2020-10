Polizisten lesen orientierungslose Deutsche auf Mallorca auf

Polizisten haben in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in Palma de Mallorcas Meeresviertel Portitxol eine orientierungslose Deutsche aufgefunden. Die Frau saß durchnässt an der Mündung des Na-Bàrbara-Sturzbachs. Die Beamten der Hafenpolizei halfen ihr, weil ihr zudem ein Bein schmerzte.

Ein später herbeigerufener Krankenwagen brachte die unterkühlte Frau in das Krankenhaus Son Llàtzer. Dort wurde sie ärztlich versorgt.

Die Meeresviertel Portitxol und El Molinar sind bei Bundesbürgern als Ferien- und Wohnorte traditionell sehr beliebt. (it)