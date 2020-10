Jetzt auch vermehrt private Investoren in Palmas Stadtteil El Terreno

Das Stadtteilviertel El Terreno in Palma de Mallorca befindet sich in einem Wandel. Neben größeren Stadtbauprojekten wie dem Plan "Litoral de Ponent", der eine Umstrukturierung der Zone vorsieht, investieren mehrere private Unternehmen in die Zone.

Die Initative der Stadt, das Viertel aufzuwerten, hat einen positiven Nachahmungseffekt auf private Investoren.

Zu den baulichen Veränderungen gehören bessere Verbindung des Paseo Marítimo mit "El Terreno" sowie der Schwimmanlage s'Aigo Dolça mit sieben geplanten Bahnen.

Auch die Gruppe "Camper" investiert in ein großes Bauprojekt rund um die Plaça Gomila. (dk)