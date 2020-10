Mann stirbt auf Mallorca bei Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Auf der Landstraße von Magaluf nach Santa Ponça im Südwesten von Mallorca hat sich in der Nacht zum Dienstag ein tödlicher Autounfall ereignet. Ein 48-jähriger Mann geriet in einem Kreisverkehr von der Straße ab und starb.

Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen Mann aus Calvià. Als die Hilfskräfte eintrafen, lebte er noch, doch im Krankenhaus Son Espases starb er später trotz aller Bemühungen der Ärzte.

Kreisverkehre gibt es auf Mallorca in großer Zahl. In den vergangenen Jahrzehnten kamen dank Hilfsgeldern der EU zahlreiche hinzu. (it)