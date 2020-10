Auf Spanisch abgefasster Corona-Test wird in Deutschland nicht akzeptiert

In spanischer Sprache auf Mallorca abgefasste Schriftstücke zu Corona-Tests werden bei der Einreise in Deutschland nicht anerkannt. Aus der noch aktuellen Regelung geht hervor, dass etwa auf Flughäfen allein Berichte über negative Testergebnisse auf Deutsch und Englisch akzeptiert werden. Das bedeutet, dass es nicht sinnvoll ist, in Spanien einen hier auch noch kostenpflichtigen Test zu machen.

Laut Medienberichten hatten in den vergangenen Wochen mehrfach Einreisende aus europäischen Risikogebieten berichtet, dass ihre Tests einfach nicht zur Kenntnis genommen wurden seien, weil sie etwa auf Französisch oder Italienisch abgefasst worden waren.

Bis auf weiteres gilt bei der Einreise in Deutschland, dass entweder ein 48 Stunden vor dem Abflug absolvierter Test mit negativem Ergebnis vorgelegt werden muss, um die Quarantäne zu verhindern, oder dass man diesen am Ankunftsort im Flughafen oder beim Hausarzt zu machen hat. (it)