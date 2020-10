Brite muss wegen Angriff auf Polizist auf Mallorca ins Gefängnis

Ein Brite ist auf Mallorca zu einem halben Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 180 Euro verurteilt worden. Das Urteil wurde am Donnerstag per Videoschaltung ausgesprochen, da der Beschuldigte nicht vor Ort war. Der Beschuldigte nahm das Urteil an.

Der Mann hatte im Mai 2017 an Palmas Flughafen einen Guardia-Civil-Beamten tätlich angegriffen. Der Beamte erlitt Verletzungen im Gesicht durch eine harte "Kopfnuss" des Briten.

Zu dem Konflikt kam es an jenem Abend vor drei Jahren, als der Engländer kurz vor seinem Abflug aus Palma stand. Der Polizist bat ihn um seine Ausweispapiere, woraufhin der Befragte ohne Vorankündigung auf den Beamten losging und ihn verletzte. Er wurde daraufhin sofort festgenommen.

Man wollte zuerst die Gefängnisstrafe auf ein Jahr festlegen, da es sich um einen tätlichen Angriff handelte. In beiderseitigem Einverständnis einigte man sich auf die Strafe von sechs Monaten Freiheitsentzug und 180 Euro Geldstrafe. An das Opfer muss der Täter zusätzlich 250 Euro Schadensersatzgeld zahlen. (dk)