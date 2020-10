21 Corona-Tote in einem einzigen Seniorenheim auf Mallorca

Das Coronavirus hat allein im Seniorenheim von Sóller namens "Bell Entorn" 21 Todesopfer gefordert. Das teilte das Gesundheitsministerium von Mallorca und den Nachbarinseln am Donnerstag mit. Das seien 20,58 Prozent der dort insgesamt 102 angesteckten Personen.

Auf Mallorca findet das Krankheitgschehen vor allem in solchen Residenzen statt, wo Medienberichten zufolge nicht durchgehend hygienisch einwandfreie Zustände herrschen. in Wohnvierteln mit nicht beengten Verhältnissen und erst recht in Urlaubsgegenden gibt es bei weitem nicht so viele Fälle.

Allein wegen des größeren Ausbruchs in dem Seniorenheim befindet sich Sóller in der Rangliste der Orte mit den meisten Coronafällen ziemlich weit oben. (it)