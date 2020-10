Aktion für das typische Mallorca-Brötchen

Auch in diesem Jahr findet in Palma die „Ruta del Llonguet" statt. 35 Bäckereien huldigen dem auf Mallorca so beliebten Brötchen.

Der Aktionszeitraum, der jetzt offiziell von der Stadt verkündet wurde, sind die Wochen vom 21. Oktober bis zum 16. Dezember. In den teilnehmenden Läden gibt es dann immer mittwochs ein belegtes Llonguet mit einem Getränk zum Preis von drei Euro.

Neu ist in diesem Jahr, dass man die 35 Bäckereien per App („Pa d'aqui, forn i tradicio") lokalisieren kann, samt Öffnungszeiten und Angebot.

Palmas Bürgermeister José Hila erklärte im Rahmen der Präsentation, dass man mit der Initiative einerseits für lokale Produkte werben wolle, sie andererseits aber auch eine Hilfe für die von der aktuellen Krise betroffenen Betriebe darstelle.

Es handelt sich um die sechste Auflage der „Ruta del Llonguet".