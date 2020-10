Metall-Diebstähle auf Mallorca nehmen zu

Kleinkriminelle wollen ans schnelle Geld kommen: In Palma und anderen Regionen werden vermehrt Vorrichtungen aus Metall gestohlen.

Schon in der 2008 beginnenden Finanzkrise waren Kupfer und Gullideckel beliebtes Diebesgut, das die Kriminellen an Recyclingunternehmen veräußerten. Jetzt haben sie es laut der Zeitung "Ultima Hora" unter anderem auf die Türen von öffentlich zugänglichen Strom- und Wasserzählern abgesehen.

So seien zum Beispiel in Palmas Stadtvierteln Son Xigala und Son Rapinya in den vergangenen Tagen diverse dieser Türen verschwunden.

Die Polizei will ihr Augenmerk jetzt auf die Firmen richten, die als mögliche Kunden des Diebesguts infrage kommen, damit sie das Material nicht kaufen und die Rechnung der Täter nicht aufgeht.