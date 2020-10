Erschießungsdrama von Peguera: Neue erstaunliche Erkenntnisse der Polizei

Der Todesschütze von Peguera, Mariano A. C., hatte seine Ex-Partnerin nicht unter Drogen gesetzt, bevor er sie in einem Auto an einer Tankstelle mit einem Gewehr erschoss. Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Autopsie der beiden Leichen. Laut einer Pressemitteilung vom Montag wurden keine toxischen Substanzen in den Körpern festgestellt.

Deswegen nehmen die Ermittler an, dass der Mann die aus Bulgarien stammende Frau davon überzeugte, mit ihm im Auto zu fahren und sie dann tötete, ohne dass sie es erwartete. Untersucht wird noch, ob Habibe wegen der Stalking-Aktionen von Mariano A. C. die Insel verlassen wollte.

Der Mann hatte nach weiteren Angaben der Ermittler das Gewehr, mit er die Frau und sich am Donnerstag ercshoss, erst vor einem Monat gekauft. Seine Familie wunderte sich nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, dass der Ex-Militär sich eine Waffe besorgt hatte, die sich gar nicht für die Jagd eignet. (it)